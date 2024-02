Eurochocolate Avellino, ecco cosa fare e vedere dal 9 al 14 febbraio Il programma del festival del cioccolato che compie 30 anni, prima volta al sud

Avellino pronta ad ospitare Eurochocolate il grande evento gastronomico nato a Perugia che per la prima volta si trasferisce al sud, dal 9 al 14 febbraio nel capoluogo irpino centinaia di stand e iniziative a tema. Oggi la presentazione al Comune

Il programma di Eurochocolate Avellino

Sei giorni di attività e intrattenimento a tema, 110 aziende del settore cioccolatiero e oltre 1.000 referenze di prodotti per un totale di circa 100 tonnellate di cioccolato pronte a ricoprire la città. Da Piazza Libertà dove sorgerà la fabbrica del cioccolato agli stand di corso Vittorio emanuele. Il popolare Festival del Cioccolato nato a Perugia nel 1994, celebrerà il proprio trentennale tornando in piazza dopo cinque anni e con un ricco calendario di iniziative nel capoluogo irpino.

Il programma è stato presentato questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino dal Sindaco Gianluca Festa e dal Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci.

Fulcro dell’evento, il palco del Choco Lab è il luogo perfetto per chi vuole scoprire tutti i segreti del Cibo degli Dèi raccontati da professionisti del settore. Gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito con l’esclusione dei due Special Event che vedono protagonisti Iginio Massari e Tommaso Foglia, per i quali era richiesta la prenotazione online e che, a poche ore dall’annuncio, hanno registrato il tutto esaurito. Sarà comunque possibile presentarsi direttamente in loco e subentrare in caso di eventuali disdette da parte dei prenotati. Si segnala inoltre che, a seguito delle numerosissime richieste pervenute per il live show di Iginio Massari, l’evento è stato spostato presso il Teatro Carlo Gesualdo.

È fissato per Sabato 10 Febbraio alle ore 16 l’appuntamento con Tommaso Foglia che nel 2022 viene nominato Pastry Chef dell’anno dalla Guida Gambero Rosso e, nello stesso periodo, è scelto come giudice di Bake Off Italia.

Iginio Massari sarà protagonista nel giorno di San Valentino, alle ore 12 Una vera e propria collezione di titoli, frutto di talento, passione, dedizione e una ferrea disciplina professionale, che nel tempo gli hanno permesso di affermarsi come miglior Maestro Pasticcere italiano nel mondo. La star sarà ad Avellino per celebrare al meglio la dolce ricorrenza che coincide con la festa del Patrono San Modestino. Il Maestro Massari si cimenterà in una delle sue raffinate creazioni, rigorosamente a tema cioccolato, per terminare con un dolce assaggio offerto ai partecipanti.

Protagoniste del ricco calendario di appuntamenti che si terranno sul palco di Eurochocolate Avellino anche le eccellenze della pasticceria e cioccolateria irpina. Inoltre, sono quotidiani gli appuntamenti con Vino & Cioccolato e Grappa & Cioccolato, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18. Si andrà quindi dalle degustazioni, curate da AIS Campania, alla scoperta del patrimonio vitivinicolo del territorio.

Tra gli appuntamenti istituzionali di rilievo il convegno Cioccolato e nocciole: connubio d’amore! fissato presso la Sala Grasso del Palazzo della Provincia di Avellino per Venerdì 9 Febbraio alle ore 16.

Tra i protagonisti di Eurochocolate Avellino anche la Sezione di Scienze della Vigna e del Vino (SSVV) del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, pronta a portare la scienza a contatto col grande pubblico.

In prossimità dei golosi stand, l’intrattenimento a tema è assicurato grazie alle maxi installazioni disseminate lungo Corso Vittorio Emanuele II: dall’irresistibile Choco Arrampicata con la sua parete a forma di tavoletta di cioccolato tutta da scalare, al maxi Choco Selfiestick perfetto per simpatici scatti.

Ad allietare la visita dei golosi penserà la Choco Parade firmata Accademia Creativa, un originale spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e uno stravagante scopritore di dolcezze. In stile Art Nouveau e con costumi che richiamano i cioccolatini di Eurochocolate, l'esclusiva Parata coinvolgerà il pubblico grazie a ben tre sessioni giornaliere - mattutina, pomeridiana e serale - accompagnandolo con aneddoti a tema.

Quotidiani anche gli spettacoli presso l’esclusivo Choco Circus dove l’affascinante storia del cacao è raccontata attraverso un esilarante spettacolo in cui il mondo del cioccolato si fonde con quello del circo. Curiosi personaggi come la Donna Cannolo, i Chocolieri e la Domatrice di Pasticceri animeranno il palcoscenico con curiose e divertenti performance artistiche. Gli spettacoli, a ingresso libero e gratuito, si terranno da Venerdì 9 a Mercoledì 14 Febbraio con inizio alle ore 11, 12, 15, 17, 19 e 21.30.

Per celebrare l’amore e il San Valentino, Eurochocolate annuncia anche l’iniziativa social che vede protagonista, in Piazza Trieste e Trento, l’opera "Il Bacio" dell’artista napoletana Dorotea Virtuoso: tutti coloro che condivideranno un gesto d’amore di fronte al dipinto, taggando il profilo social ufficiale di Eurochocolate insieme a quello dell’artista @doryarte_ e mostrando la foto presso l’area dedicata all’Italia del Cioccolato nell’Ex Teatro Eliseo, verranno omaggiati con due cuori di cioccolato, simbolo dell’evento #lovellino.

Inoltre, in occasione della special edition di Eurochocolate i visitatori potranno partecipare gratuitamente ai tour Cuore di Lovellino, visite guidate di due ore circa in programma tutti i giorni, dal 9 al 14 Febbraio, con partenza alle ore 10.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via Whatsapp il numero 388 4070190.RDS è la radio ufficiale di Eurochocolate Avellino.