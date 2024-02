Eurochocolate, Festa: "Zero costi per Avellino. Chi fa polemica è frustrato" Il sindaco presenta l'evento con Guarducci e rilancia: il priù grande evento mai realizzato

Dal 9 al 14 febbraio, Avellino si trasformerà nella città del cioccolato grazie a Eurochocolate, prima edizione al sud del noto evento gastronomico nayto a Perugia 30 anni fa.

Un appuntamento d'eccezione per gli amanti del cioccolato e gli appassionati di pasticceria, con degustazioni e cooking show con Iginio Massari e Tommaso Foglia, che porterà nel capoluogo irpino centinaia di visitatori. Le aspettativ del Comune di Avellino sono alte, e lo stesso vale per il presidente di eurocholate Guardcucci che stamane ha presnetato l'evento al Comune di Avellino insieme al sindaco Gianluca Festa.

Un sodalizio iniziato per caso, ha detto Guarducci, "quando è arrivata la telefonata del sindaco Festa che proponeva Avellino come sede per un'edizione del festival. Noi conosciamo già questa zona che è considerata la nut valley italiana per la produzione della nocciola - ha aggiunto Guarducci - dopo aver valutato anche l'aspetto logistico e la possibulità di raggiungere Avellino da tutte le regioni del Sud abbiamo accettato questa sfida".

"Siamo contenti dell'accoglienza - ha affermato il patron di Eurochocolate - sarà un evento complesso per il quale lavoreranno oltre 150 persone, siamo felici del supporto ricevuto da sponsor significativi che hanno consentito di realizzare non un'edizione light di Eurochocolate ma un'edizione vera e propria. Abbiamo anche una radio ufficiale importante, RDS, che avrà una postazione in Piazza Libertà dove si faranno collegamenti in diretta tutti i giorni dalle 15 alle 19. Avellino ha una magnifica attrattiva data da un Corso molto lungo e largo che, invece, a Perugia non abbiamo. Un Corso così ci ha consentito di distribuire in maniera esemplare gli spazi".

Festa: "Eurochocolate Avellino è l'evento più importante mai realizzata in città"

"Eurochocolate è la più grande manifestazione realizzata in città, un evento straordinario che rappresenta un'occasione di promozione del territorio perchè farà conoscere molto meglio Avellino e porterà decine di migliaia di turisti, proiettandoci a livello nazionale come riferimento concreto di grandissimi eventi".

Quasi mezzo milione di euro investito dagli sponsor, raccolti 400.000 euro più iva ha rivelato il primo cittadino. Il sindaco Gianluca Festa crede molto in questo grande sforzo compiuto dalla sua amministrazione, parla di ricadute importanti sul turismo e l'economia cittadina, e prova a smorzare la polemica politica sollevata dall'opposizione sulla mancanza di trasparenza e sui costi legati all'iniziativa.

"Rispetto a queste polemiche di bassa lega da frustrati oserei dire ho anche aggiunto che, vista la bravura di questa amministrazione e anche l’essere riusciti a convincere gli sponsor, siamo riusciti di fatto a non far gravare questa manifestazione sulle casse comunali, ma onestamente per me questo è un aspetto marginale. Per me è importante essere riuscito a portare ad Avellino un evento senza precedenti che ci consente ovviamente oggi di avere una visibilità nazionale, non a caso c’è anche la presenza di RDS".

"Il Comune non fa commercio - ha aggiunto - Il Comune non deve scontrinare, non deve incassare soldi. Il Comune deve far sì che questa città stia meglio, che ci sia più occupazione, che ci siano attività che aprono, attività che non chiudono, che i ragazzi non fuggano, che ci sia la presenza di turisti, che quindi alimentino l’economia territoriale. Questo è un lavoro che il Comune deve fare, è un grandissimo lavoro che il Comune ha fatto. Noi per ora stiamo consegnando alla città una dimensione che diventa sempre più nazionale. Questo successo credo debba essere condiviso con la comunità, perché è evidente che questo straordinario obiettivo raggiunto è un obiettivo che siamo riusciti ad ottenere grazie al lavoro che tutta la città ha effettuato, soprattutto con il sostegno che ha dato a questa amministrazione e che ovviamente auspichiamo possa proseguire".

La viabilità durante il festival Eurochocolate non subirà importanti modifiche assicura il sindaco "Abbiamo già la Ztl al Corso, ma probabilmente ci saranno limitazione in via Matteotti per evitare problemi di sovraffollamento e di passaggi di auto. Inoltre, il sistema parcheggi farà in modo che i veicoli non entrino in città".