Avellino alla Bit di Milano, Eurochocolate conquista i visitatori La vicesindaco di Avellino ha illustrato il progetto che si terrà in città dal 9 al 14 febbraio

Avellino, 6 febbraio 2024 – Un focus di grande interesse sull’imminente appuntamento di caratura internazionale con Eurochocolate, in programma in città dal 9 al 14 febbraio prossimi.

La vice sindaco con delega al Turismo, Laura Nargi, ha illustrato i dettagli e le finalità della grande kermesse dedicata al cioccolato nella prestigiosa Borsa internazionale del Turismo di Milano, dove Eurochocolate Lovellino ha riscosso grande successo e destato forte curiosità.

L’impegno portato avanti dall’Amministrazione comunale negli ultimi mesi per l’organizzazione di una manifestazione che porterà nel capoluogo decine di migliaia di buyers, golosi e visitatori da ogni dove, ha tenuto banco nella prestigiosa vetrina meneghina, nel Padiglione messo a disposizione dalla Regione Campania, per promuovere l'eccellenza turistica dell’intero territorio.

Tre giorni di interessanti confronti e scambi culturali, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale Felice Casucci, a testimonianza del ritrovato appeal turistico del capoluogo irpino e del ruolo di primo piano acquisito nell’organizzazione degli eventi sulla scena nazionale.

«Uno dei punti salienti della nostra strategia di rilancio turistico della città – evidenzia la vicesindaco Laura Nargi – era esportare all’esterno le sue bellezze, le sue eccellenze e tutto il potenziale che ha da esprimere. Nella vetrina internazionale della Borsa del turismo di Milano, uno degli appuntamenti di promozione turistica più importanti in assoluto, siamo riusciti ad attirare l’attenzione sul lavoro che con grande dedizione stiamo portando avanti. Un impegno che sta generando frutti importantissimi e del quale Eurochocolate Avellino, che ha subito conquistatori i visitatori della Bit, è la più plastica rappresentazione. Un sentito ringraziamento – conclude Nargi - va alla Regione Campania ed all’assessore Casucci, per aver allestito il Padiglione e favorito la nostra presenza in questa tre giorni di promozione della grande bellezza campana nel mondo».