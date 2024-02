BigMama si commuove a Sanremo e scoppia in lacrime: la dedico a mamma e papà La cantante di San Michele di Serino abbraccia Amadeus e si emoziona

Scoppia in un pianto liberatorio l'esibizione di BigMama dopo aver cantato 'La Rabbia non ti basta'. La cantante di San Michele di Serino al termine della sua performance si è lasciata andare in un lungo abbraccio liberatorio ad Amadeus e in lacrime poi rivolgendosi alla platea dell'Ariston ha detto: "La dedico a mia mamma e mio papà".

Vestita di nero, con un corsetto attillato e una vaporosa gonna di tulle, BigMana porta la body positivity all'Ariston. Con il brano "La rabbia non mi basta" denuncia il bullismo e lancia un messaggio forte. La talentuosa rapper (il cui vero nome è Marianna Mammone) è stata molto applaudita, al termine dell'esibizione si è lasciata andare a un lungo abbraccio con Amadeus, poi un ringraziamento ai genitori e all'orchesta.