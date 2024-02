Sanremo:maxischermo, tifo e pizza gratis a San Michele di Serino per BigMama Il vicesindaco Delle Grazie: siamo con te, saremo insieme all'oratorio parrocchiale per tifare

Sarà una finale al cardiopalma quella del Festival di Sanremo sabato sera, in cui sarà il televoto a determinare il vincitore della 74esima edizione della kermesse dedicata alla Musica Italiana. E intanto la comunità di San Michele di Serino, paese di origine di BigMama in gara tra 30 artisti, scalda i motori per una serata indimenticabile. Il vicesindaco Antonio Delle Grazie annuncia: "Allestiremo un maxischermo nell'oratorio parrocchiale, per seguire tutti insieme la nostra star. Ma non solo. Con fondi autonomi, è bene precisarlo, siamo riusciti ad organizzare una pizzata gratis con bibite gratuite per tifare tutti assieme per la finale. Saremo uniti nel votare la nostra Marianna, che per noi ha già vinto. La sua storia ha il sapore del riscatto e della libertà. Siamo tutti fieri di lei".