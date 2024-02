Avellino, Eduardo Ponticiello nuovo primario dell'Uoc di Pediatria al Moscati Dal Santobono al San Giovanni Di Dio, il curriculum del medico

Napoletano classe ‘69, dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliera dell'Ospedale Santobono Pausilipon dal 2002, Eduardo Ponticiello è stato nominato primario dell'Uoc, unità operativa Complessa di Pediatria e Pronto Soccorsopediatrico del San Giuseppe Moscati di Avellino. Da maggio 2022 Ponticiello è stato Direttore della Pediatria dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Presidente Regionale per la Campania della SIMEUP (Società Italiana dì Emergenze e Urgenze Pediatriche), il dottore Ponticiello ha lavorato per anni nel più grande pronto soccorso pediatrico dell’Italia meridionale, quello del Santobono, maturando una straordinaria esperienza sul campo. La nomina ufficiale è stata formulata questa mattina, con la pubblicazione sul sito del Moscati della delibera. Il dottore Ponticiello entrerà in servizio tra qualche giorno. C'è grande attesa nel reparto per l'arrivo del nuovo direttore, dopo il pensionamento del dottore Vitale, alla guida dell'Unità Operativa dedicata all'assistenza dei bambini.