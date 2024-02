Eccellenze: stupisce tutti anche a Sanremo la stilista irpina Nella Luongo Ennesimo successo prestigioso conquistato fuori dalle proprie mura

Stupisce tutti anche al villaggio del festival di Sanremo la stilista irpina Nella Luongo originaria di Casalbore.

"È stato inaspettato organizzare in pochi giorni una sfilata così importante. Un traguardo così supremo nella settimana del festival di Sanremo per me. Portare le mie creazioni sfilando in un contesto internazionale importantissimo significa qualcosa di magico, importante, di sostanza, di chi ci crede, di chi non si ferma, in un momento così difficile nel mondo della moda, di chi continua a sognare e non si abbatte anche di fronte alle tante difficoltà e sacrifici, ma soprattutto la forza di mettermi in gioco sfidando tutto. Grazie per l'occasione che mi è stata concessa."

Per Nella Luongo si tratta dell'ennesimo successo prestigioso conquistato fuori dalle proprie mura. Dopo il premio moda “Città dei Sassi” ottenuto a Matera e il "Caput Mundi città di Tivoli 2023" nel Lazio.