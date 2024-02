Giornata nazionale Risparmio energetico, gazebo M5S a viale Italia Saranno presenti il consigliere regionale Ciampi e il parlamentare Michele Gubitosa

Saranno presenti il consigliere regionale Ciampi e il parlamentare Michele Gubitosa, vice presidente nazionale del M5s che affronteranno anche i temi legati alla vita amministrativa della città.

Per l’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, si celebra la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Il Movimento 5 Stelle come ogni anno celebrerà questa giornata con una campagna informativa sui temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.

Il nostro gazebo informativo a viale Italia, altezza chiesa di San Ciro dalle ore 17.30 Parteciperanno consiglieri comunali, regionali e nazionali.

