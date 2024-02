Eurochocolate, Festa: Avellino stasera è meravigliosa, la vostra gioia è la mia Soddisfatto il sindaco di Avellino per il successo dell'evento

Boom di visitatori e cittadini in strada stasera ad Avellino per Eurochocolate. Funziona il sistema traffico, con la chiusura di alcune strade del centro. In strada anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa. "Quanto entusiasmo, quanta gioia e quanta energia positiva ho raccolto stasera, passeggiando per il Corso gremito di persone conquistate dalla dolcezza di Eurochocolate. I sorrisi dei bambini, le centinaia di famiglie, i tantissimi turisti accorsi: il colpo d’occhio è bellissimo, l’aria è frizzante, la città viva è attraversata da una marea di persone.Ho incrociato i loro sguardi, ho stretto le loro mani e sentito i loro abbracci: è questo ciò che più di tutto mi ripaga del lavoro e dell’impegno quotidiani.La vostra felicità è la mia. Grazie a voi, Avellino stasera è davvero meravigliosa. Aellino è Eurochocolate".