Esplode il Carnevale ad Avellino, Festa: la Zeza è la nostra tradizione Oggi le sfilate al corso Vittorio Emanuele

"La Zeza di Bellizzi è tradizione, è storia, cultura, è appartenenza. La Zeza di Bellizzi è Avellino!Per questo abbiamo riportato quest’anno la nostra Zeza a Venezia ed il prossimo non escludiamo di farlo anche all’estero.

Ringrazio tutti i bellizzani per aver mantenuto viva questa storica rappresentazione e per averla tramandata negli anni.Grazie anche per avermi insignito del premio "Terra di Zeza”, testimoniando che per noi la Zeza sia anche un progetto di valorizzazione e di promozione del territorio. Per questo, non ci fermiamo qui." Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa.