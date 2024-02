La Zeza di Mercogliano: "Avete sporcato i nostri carnevali irpini" Posizione ferma: la tradizione non si tocca

"Da quanto si è vociferato che la tradizionale parata ad Avellino sarebbe slittata a data da destinarsi abbiamo preferito avere una posizione ferma e convinta: la tradizione non si tocca, carnevale si conclude il martedì grasso e si entra nel silenzio quaresimale. Come si fa da qualche secolo, la domenica prima di carnevale noi siamo andati comunque ad Avellino, sfidando il meteo e le autorità, perché questo è rispettare le tradizioni e rispettare se stessi”. Infatti coerente ai propri ideali, la Zeza di Mercogliano è custode delle tradizioni.

Purtroppo in Irpinia la coerenza non è di casa. Ribadiamo il nostro riconoscimento al comune di Avellino per aver portato una bella iniziativa come Eurochocolate in Irpinia e auguriamo buon divertimento ai gruppi che vi partecipano. Detto ciò, per quanto ci riguarda, l’amministrazione Festa ha inanellato una serie di successi durante questi anni, ma la Tradizione Irpinia, orgoglio delle nostre terre, andava gestita diversamente. Purtroppo si è scelto di “sporcare” i nostri Carnevali spostandoli dai loro contesti naturali e le macchie non sono di cioccolato." E' quanto scrive in una nota la Zeza di Mercogliano.