Buoni Libro 2024/2025, on line l’avviso per gli alunni delle scuole Secondarie L’Avviso è stato reso pubblico a decorrere da oggi 19/02/2024 sul sito istituzionale del Comune d

Per gli alunni che nel prossimo anno scolastico 2024/25 frequenteranno ad Avellino le scuole Secondarie di I Grado (Medie) e di II Grado (Superiori), sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo Buono Libri, a titolo di parziale copertura delle spese da sostenere per l’acquisto.

L’Avviso è stato reso pubblico a decorrere da oggi 19/02/2024 sul sito istituzionale del Comune di Avellino, nelle News e nella sezione dedicata “Servizi Al Cittadino” Servizi per le scuole. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente on-line, cliccando il link: https://www6.eticasoluzioni.com/avellinoportalegen.

I richiedenti dovranno essere necessariamente in possesso di una delle Identità Digitali SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre 45 gg dalla data dell’Avviso (precisamente entro il 04/04/2024- termine perentorio). Oltre tale data, il sistema non consentirà né la compilazione né l’invio.

«Anche quest’anno – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe – ci siamo mossi con largo anticipo. L’obiettivo, infatti, è far sì che le famiglie siano adeguatamente informate e possano attivarsi per ottenere il contributo in maniera tempestiva, ovvero prima dell’inizio del prossimo anno scolastico».