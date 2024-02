La sfida del clima e del futuro: ad Avellino il secondo forum sull'eolico Con il patrocinio del comune di Avellino e Anev e promosso da Legambiente

Si terrà venerdì 23 febbraio ad Avellino la seconda edizione del "Forum Eolico gli impianti che servono per vincere la sfida climatica, economica e sociale", promosso da Legambiente. L'appuntamento è fissato per le ore 10, nella suggestiva cornice di Villa Amendola, in Via dei due Principati 202, ad Avellino.

Il dossier "Qual buon vento" di Legambiente

Nell'occasione Legambiente Campania presenta il dossier “Qual buon vento” numeri, dati, buone pratiche dell'Eolico in Campana. Saranno presenti tra gli altri Gianluca Festa, Sindaco di Avellino, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania, Massimiliano Atelli, Presidente Commissione VIA e VAS Ministero dell’Ambiente, Simona Brancaccio, Dirigente dello Staff Valutazioni Ambientali, Regione Campania, Gianpiero Zinzi, Capogruppo VII Commissione Ambiente, Stefano Ciafani, Presidente Legambiente, Dario Sigfrido Renzullo, Funzionario Ministero della Cultura, Simone Togni, Presidente ANEV, Francesca De Falco, Dirigente UOD Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green, Fulvio Scia, Presidente Sinergia Srl, Maurizio Petracca, Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania.

Nel pomeriggio i dirigenti di Legambiente, Amministratori, funzionari regionali, rappresentanti delle Aziende green visiteranno a Lacedonia il parco eolico Alisea S.r.l. e lo stabilimento Leitwind Service.L’evento, che sarà anche trasmesso online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Legambiente Campania, ha il il patrocinio di ANEV e Comune di Avellino, con il supporto di: Alerion Clean Power ; E-WAY; EDP; ENGIE; ERG; IVPC; Leitwind Service; Sinergia Nisida; PLC; RWE Renewables Italia; W.E.B