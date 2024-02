Schianto in minicar, stabile nella sua gravità il 16enne Il ragazzo nel reparto del Moscati

Resta ricoverato in serie condizioni al Moscati di Avellino, il sedicenne rimasto vittima di un grave incidente in via Tagliamento ad Avellino, nella notte tra sabato e domenica. Il giovanissimo resta ricoverato nel reparto di rianimazione del Moscati, tenuto sotto stretto controllo dai sanitari del polo ospedaliero di contrada Amoretta. Nelle scorse ore si erano diffuse voci sulla necessità di sangue per il giovanissimo, notizie smentite dal polo sanitario, che ha precisato che il ragazzo resta grave nelle sue condizioni di stabilità. Il giovanissimo viene monitorato costantemente. Intanto amici e parenti sperano e pregano, perchè il ragazzo possa presto tornare a casa. Nelle prossime ore si attende un nuovo aggiormanto clinico.