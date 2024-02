Avellino, rivoluzione sosta: nuovi parcometri: così cambia il sistema parcheggi In via di sostituzione le torrette per pagare la sosta città

Nuovi parcometri per la sosta ad Avellino. Sono in via di completamento le operazioni di sostituzione delle torrette per il pagamento della sosta delle vetture, nelle zone dedicate nella città capoluogo. La ditta incaricata ha avviato la rimozione dei vecchi dispositivi e la sistemazione dei nuovi, che sono più moderni e dotati di una più aggiornata tecnologia. La Telereading di Catania è la ditta aggiudicataria del project finencing da 6 milioni di euro di investimenti da Palazzo di Città , con ricavi previsti per 18 milioni di euro. In soldoni il servizio sarà esternalizzato per i prossimi 14 anni, garantendo una gestione più smart del comparto. Sullo sfondo il mancato funzionamento delle torrette precedenti, nelle scorse settimane sul territorio cittadino, che ha fatto perdere lauti incassi alle finanze di piazza del Popolo, complici i grandi eventi come Eurochocolate. I nuovi parchimetri realizzati dalla Flowbird, propongono l'app Tcity, che garantirà più modalità di pagamento dalle monete, alle carte di credito contactless, bancomat, e quattro piattaforme tra Easy Park, Drop Ticket, Money Go, Paybyphone. Nessuna variazione per il piano pagamenti per importi ed orari. La sosta infatti si pèaga dalle 9 alle ore 20, tutti i giornifestivi esclusi, per un importo di 0.75 euro all'ora (tariffa minima .50 euro l'ora). I nuovi parcometri si alimentano con energia solare.