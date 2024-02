Avellino, agrifogli e alberi: ecco il restyling verde a contrada Amoretta Ecco le nuove piantumazioni in città

Non si ferma l’impegno del Comune di Avellino per la valorizzazione degli spazi verdi della città. Da inizio settimana è partita la nuova tranche di piantumazione di nuove piante e alberi in città. Restyling e arricchimento nel segno del verde a contrada Amoretta. Il personale addetto alla manutenzione, su input dell’Assessorato all’Ambiente, ha appena messo a dimora, nell’area a ridosso della Bonatti, 4 alberi recuperati in diverse zone del capoluogo.

Si tratta di piante, tra cui un agrifoglio, che potranno crescere rigogliose nel luogo idoneo individuato dai tecnici dell’ente per il loro sviluppo, restituendo ulteriore bellezza a quell’angolo di Avellino. Lavori anche nelle aiuole intorno all'ospedale, mentre sono partiti anche importanti interventi di ripavimentazione nella zona di Contrada Amoretta, che porta alla Frazione Picarelli.