Emergenza carcere, l'Osapp protesta per la mancata convocazione a Palazzo Chigi Miope non comprendere che la tutela della Collettività si debba attuare anche a partire dal carcere

Protesta l’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) contro la mancata convocazione anche delle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria a Palazzo Chigi il prossimo 6 marzo ad un incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia con funzioni di controllo del territorio.

“E’ frutto di una politica della sicurezza e dell’ordine pubblico nazionale miope non comprendere che la tutela della Collettività si debba attuare anche a partire dal carcere e non si può affermare che si vogliono contrastare efficacemente criminalità organizzata e terrorismo sul territorio per poi e di fatto, abbandonando a se stessa la Polizia Penitenziaria, lasciare ‘mano libera’ in carcere alle stesse organizzazioni criminali.” è la dichiarazione del segretario generale del sindacato Leo Beneduci. Siamo contenti che la Presidenza del Consiglio abbia scelto di dare la priorità alle Forze di Polizia che operano sul territorio – conclude il leader dell’O.S.A.P.P. – ma non si deve dimenticare mai, come purtroppo sta avvenendo da troppo tempo che anche il carcere è territorio nazionale e che le Forze di Polizia sono 4 o non 3”.