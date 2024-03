L'ultimo saluto al nonno della Curva Sud, "Addio Carmine, eri un vero Lupo" Domani alle 15 i funerali a Rione Mazzini. I tifosi: vederlo sugli spalti del Partenio un'emozione

Si terranno domani pomeriggio, nella chiesa di Rione Mazzini ad Avellino, i funerali di Carmine Cucciniello, storico tifoso dell'Avellino Calcio.

Sciarpa, cappello e bastone fino a poco tempo fa era sempre in curva sud a tifare per la sua squadra del cuore.

In tanti lo hanno soprannominato il nonno della curva Sud. Presso la casa Funeraria Irpinia di Torrette di Mercogliano sono centinaia le persone che stanno portando vicinanza ai familiari. Partirà intorno alle 14.30 il corteo funebre che raggiungerà per le 15 la chiesa della periferia sud della città.

Intanto sui social scorrono ricordi,memorie e immagini di nonno Carmine. Ad oltre novanta anni la sua passione era rimasta intatta, come ai tempi dello stadio a piazza d'Armi, dove iniziò a coltivare la sua fede calcistica. A soli 11 anni segguì la prima partita.

Semplicemente va nel mondo dei giusti! Nel mondo in cui meritava di andare", scrive su facebook Gerardo. Gli fa eco Govanni che annota: "Era emozionante vederlo sugli spalti del Partenio - Lombardi alla sua età. Un esempio per tutte le generazioni. Un vero lupo. Ciao Carmine, riposa in pace.". Vicinanza e affetto stanno raggiungendo i figli: Alfredo e Angela, e i suoi adorati nipoti: Claudia, Marika, Boris e Francesco...il suo campioncino Carmine, Pasquale e Lucia.