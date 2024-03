Gli auguri del sindaco alle donne: "Mimose speciali per mia madre e mia moglie" Avellino, Festa: in questi giorni di trambusto le donne della mia vita sempre vicine

"Questa mimosa è per voi, che con la vostra forza, il vostro coraggio e quello spirito sempre pronto all’accoglienza e alla comprensione ci accompagnate e ci sostenete giorno dopo giorno". Con un post fiorito il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, augura buona festa delle donne a tutte le avellinesi, irpine, alle donne della sua famiglia.

Oggi, però, un pensiero speciale vola e accarezza le donne della mia famiglia, mia madre e mia moglie, che in questi giorni di grande trambusto non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio

Sono indubbiamente loro il primo motore della mia vita da quando ho messo il primo piede a terra ed è grazie a loro che anche questo momento sarà serenamente archiviato come è giusto che sia. Grazie di tutto Auguri.