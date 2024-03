Iannace: "Grazie per la solidarietà, sono commosso. La prevenzione andrà avanti" Il senologo condannato in Cassazione: ora rispetto per la sentenza, grazie a tutti per l'affetto

Per lui un'intera provincia, e non solo, si è mobilitata. Una pioggia di solidarietà senza fine continua a scorrere per Carlo Iannace, condannato a tre anni un mese e venti giorni per falso ideologico in Cassazione. Continua la raccolta firme per presentare la richiesta la grazia al presidente della Repubblica Mattarella, tutto per lui per Carlo Iannace.

“Posso dire solo grazie a tutti. Questa incredibile ondata di solidarietà credo sia il frutto del tanto lavoro svolto negli anni. Continuo a sperare, di poter dare il mio contributo. La rete della solidarietà è in pieno lavoro e solida. Non si fermerà mai nella lotta al cancro al seno. Con o senza di me. Anche se non direttamente sul campo darò sempre il mio contributo, perchè continuino screening e controlli per tante donne”.

Per oltre tre anni, dunque, per il dottore Iannacae sarà sospesa l'attività medica svolta a favore delle donne affette da patologie tumorali alla mammella. Ma lui assicura che il suo impegno proseguirà. “La Sentenza è ovvio andrà rispettata. Cercherò di andare avanti, comunque. Sono sereno e affronterò anche questo momento, cercando la positività. Il seme della prevenzione è stato piantato della prevenzione. E questo straordinario lavoro delle donne volontarie continuerà solido ed efficace”.