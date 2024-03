Lavoro di sangue, ancora un altro morto sul lavoro in Irpinia: l'ira della Cgil Il segretario Cgil Avellino: la morte sul lavoro colpisce ancora, siamo a 3 morti da inizio anno

“La notizia mi giunge mentre siamo a Napoli a manifestare con lavoratrici e lavoratori dell’Enel, in sciopero in tutta Italia, contro le esternalizzazioni, la prevaricazione e la competizione da costi sul personale. Quindi una multinazionale come Enel che vuole continuare a spacchettare attività, quindi appalti incontrollati che vogliamo contrastare, il nesso con il terzo morto sul lavoro in Irpinia? Sapere sé questa persona era autista autonomo di mezzo di altri; se lavorava a cottimo o con nolo a freddo; se era dipendete o lavoratore autonomo con il mezzo di terzi e se si di quale ditta e con che contratto, tanto per avere un po’ contezza di cosa sta accadendo nella precarizzazione del lavoro.”

E continua il Segretario Cgil “Utile è anche sapere quanti km faceva per casa lavoro questo lavoratore e quanti Km per i cantieri? In che contesto della eventuale filera dell’appalto o del sub appalto era inserito?”

Domande legittime che riguardano il tipo di lavoro che siamo costretti a svolgere.

Per questo le morti sul lavoro devono essere affrontate ponendosi domande e non derubricate come fatalità o accidenti.

Basta morti sul lavoro è il nostro obiettivo è per questo vi poniamo e poniamo Domande per avere legittime risposte che riguardano il tipo di lavoro che svolgiamo e per cui le morti sul lavoro devono essere affrontate ponendosi domande e non derubricate come fatalità o un accidente.

Nel porgere condoglianze ai familiari la Cgil Avellino anche in questo caso di morte di un lavoratore sul lavoro si costituirà parte civile.