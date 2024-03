Amministrative Avellino, Esposito: il nostro movimento non partecipa Una Campagna elettorale che non include la disabilità non mi appartiene, scrive l'esponente del Mid

"Si avvicinano le elezioni amministrative in diversi comuni della Provincia di Avellino e nello stesso capoluogo ma ho deciso di non prendere parte alla partita, in un campo come la politica e in un clima che traspare opacamente in queste ultime settimane e che sembra non avere vere a cuore i problemi delle persone con disabilità", scrive Giovanni Esposito del M.I.D.

"Più volte - aggiunge - come esponente del M.I.D. ho segnalato anche a più riprese i problemi che riguardano noi disabili, dimenticati da tutti i partiti e loro militanti, spesso senza avere risposte e ascolto. Aldilà del discorso politico-elettorale preferisco continuare a portare avanti le nostre battaglie e iniziative come fatto finora, promuovendo e diffondendo la giusta e libera politica del sociale del M.I.D. dando eco e voce alla disabilità". "Ovviamente disponibile a dialogare su temi e programmi che ci riguardano da vicino con i futuri candidati, ripartendo dagli aspetti più importanti e rilevanti della vita di un cittadino quale lavoro, attivazione di piani eliminazione barriere architettoniche da parte dei comuni e istituzione della figura del Garante Comunale dei Diritti delle Persone con Disabilità, chiedendone da parte loro sottoscrizione per un eventuale suggerimento di voto senza condizionamento", conclude il M.I.D.