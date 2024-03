Inchieste al Comune di Avellino, il sindaco Festa sposta la dirigente indagata La dirigente comunale è indagata nell'inchiesta sul concorso dei vigili urbani e sugli appalti

di Paola Iandolo

Dopo la bufera giudiziaria, il sindaco Gianluca Festa ha spostato la dirigente indagata Filomena Smiraglia per allontanare il sospetto d’ogni possibile intralcio all’attività della magistratura e soprattutto per evitare il rallentamento della macchina amministrativa nel settore dei lavori pubblici. La dirigente comunale è coinvolta in due inchieste condotte dalla procura di Avellino: nel concorso per vigili urbani e nell'inchiesta sugli appalti pubblici. Filomena Smiraglia è accusata di rivelazione del segreto d'ufficio e falso in un filone e di associazione a delinqure finalizzata alla corruzione, faso in atto pubblico, abuso d'ufficio, turbativa d'asta nell'altro.

Gli incarichi precedenti

Nel gennaio 2022 era stata nominata dal sindaco Festa Dirigente del Settore IV “Gestione del Patrimonio” e ad interim – l’incarico di Dirigente del Settore V “Lavori Pubblici ed Infrastrutture”. Alla Smiraglia era stata affidata la gestione del Servizio Strategico “Suap- Commercio, artigianato annona -Sanitario Amministrativo Autorizzazioni Tulps”.

Nuovi incarichi

Con un nuovo decreto il sindaco Festa ha assegnato alla Smiraglia l'incarico di Dirigente del Settore VIII Tutela Ambientale e Politiche Energetiche. Le è stato affidato anche la gestione del Servizio Strategie o Suap- Commercio, artigianato.