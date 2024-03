Mario lascia la terapia intensiva: la visita di Tito. Il sindaco: "Gioia grande" Il ragazzo era rimasto vittima di un incidente lo scorso 18 febbraio. Giordano: felicità immensa

Una gioia enorme, la notizia che in Irpinia tutti aspettavano: Mario, il sedicenne, rimasto vittima di un incidente stradale ad Avellino, è fuori pericolo. Un’altra bella notizia arriva dal Moscati di Avellino dove, dopo il trentatreenne di Montefusco Armando risvegliato dal coma dopo più di un mese dell’investimento stradale, che lo aveva interessato, anche il sedicenne di Monteforte Irpino coinvolto nel terribile incidente di Via Tagliamento con una Minicar, ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Avellinese, per completare le sue cure, ma è finalmente fuori pericolo.

Mario lascia la terapia intensiva

Ancora una volta l’equipe del Reparto di Terapia Intensiva guidata da Angelo Storti, ha portato ad un epilogo positivo per la vicenda. Tantissimi hanno pregato per il giovane di Monteforte. A scatenare la gioia di amici, parenti, compagni di scuola e dello stadio Partenio Lombardi è stata una foto apparsa nelle scorse ore sui social: Il capitano dell'Avellino, Fabio Tito, si è recato in ospedale a fare visita al giovane Mario, e ha postato un emozionante scatto sulla sua pagina.

Sono state settimane di angoscia, le condizioni di Mario sembravano disperate, con il giovane finito in coma.La vicinanza della comunità irpina non è mai mancata ai familiari del giovane. Una solida catena di affetto e vicinanza si è stretta intorno a loro, che hanno chiesto preghiere e silenzio in queste lunghe settimane di attesa. Poi il risveglio, le condizioni si sono stabilizzate progressivamente, e poi la bellissima visita di Fabio Tito, capitano dell'Avellino, che ha dato forza a Mario e gli ha regalato una maglietta biancoverde. Questa la foto postata sui social dal difensore biancoverde con la scritta: "Forza Mario".

Il sindaco: non vediamo l'ora di abbracciarti

Anche il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, emozionatissimo ha raccontato sul social: "Il cuore di tutti i montefortesi esplode di gioia: Mario, il giovane coinvolto nell'incidente di via Tagliamento, è finalmente uscito dal coma. La notizia migliore che potessimo ricevere in questo momento e che siamo lieti di condividere con tutta la cittadinanza. La gioia infinita dei genitori di questo ragazzo è la gioia di tutti noi: che sia il primo passo verso un rapidissimo ritorno a casa. Non vediamo l'ora di riabbracciarti, Mario".