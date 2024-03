Ritrovarsi attraverso la musica: "Find me", il nuovo brano di Alessandro Fontana Uscito l'8 marzo, il brano ha già conquistato la Miami Music Week 2024.

di Carmen Melillo

"You don't have to be alone". Così recita la voce che accompagna la strumentale nel nuovo brano di Alessandro Fontana, uscito lo scorso 8 marzo, a marcare quella dimensione musicale estremamente personale. E sembrerebbe proprio la musica, apparentemente, a pronunciare quelle parole, “you don’t have to be alone” perché c'è lei a creare le colonne sonore di ogni momento della nostra vita, a farci compagnia.

“Find Me”, composto a solo un mese di distanza dall'uscita del debut album del producer avellinese, “Panorama”, pubblicato l'estate scorsa, è un brano dalle sonorità graffiate e profonde: la storia del dialogo continuo tra l'artista e la musica, è ciò che la traccia sembrerebbe trasmettere, un'interpretazione aiutata anche dal video musicale, girato da Carlo Cosenza, amico e concittadino di Fontana.

In una tipica giornata milanese segnata dalla solita routine, di cui il producer ci mostra ogni passaggio, la musica è centrale, rappresentando l'unico tramite attraverso il quale è possibile per Alessandro conoscersi a fondo, "trovarsi". "Find Me", nel suo senso profondo e il suo messaggio universale, ha compiuto un lungo viaggio: è stata selezionata per la compilation "EGO IN MIAMI 2024 - Afro Climax" della Miami Music Week 2024, il più grande festival musicale della Florida, dal 19 al 24 marzo, dove si riuniranno djs, producers, discografici e altre figure nel settore, per partecipare a conferenze e meeting per confrontarsi, in un connubio di generi musicali, dall'EDM, all'electro, deep house, trap, breakbeat, techno, dubstep e così via. “Find Me” rappresenta però solo l’anteprima di un progetto più ampio che Fontana rilascerà in primavera: un nuovo singolo ad aprile, un EP a completare questo viaggio a maggio.

Nell’attesa, è possibile ascoltare il nuovo brano su Youtube a questo link https://www.youtube.com/watch?v=iDxR7mDKrgs e su Spotify https://open.spotify.com/track/6rSU2MKBGNRQB3wvRqDeu9?si=f6a209c08d d741fd