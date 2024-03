+Europa esce allo scoperto: la nostra idea di città per Avellino Mercoledì mattina conferenza stampa per lanciare la sfida

Più Europa Avellino annuncia la convocazione di una conferenza stampa che si terrà mercoledì mattina, alle ore 11:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino.

"Questi giorni rappresentano un momento cruciale per la nostra città, in un periodo di attesa e riflessioni sul futuro amministrativo e politico di Avellino", si legge in una nota. "Nel contesto attuale, caratterizzato da incertezze e da un prolungato silenzio sulla designazione del candidato sindaco da parte della coalizione di centrosinistra, sentiamo il bisogno di riaffermare l'importanza fondamentale delle idee, dei programmi e dei temi che devono guidare la politica verso il bene comune".

+Europa vuole cogliere questa occasione per presentare alla cittadinanza e ai media la propria visione per una "Avellino Europea", una città che guarda al futuro con coraggio, innovazione e inclusione. Attraverso i nostri punti programmatici, sviluppati con attenzione e dedizione dal nostro gruppo, intendiamo porre le basi per un dialogo costruttivo su come rendere la nostra città un modello di sviluppo sostenibile, di coesione sociale e di apertura culturale, rispondendo alle esigenze dei cittadini, in linea con i valori e gli obiettivi dell'Unione Europea.

Siamo convintamente progressisti e fermamente convinti che la forza di una comunità politica risieda nel valore delle sue idee e nella capacità di proporne di innovative ed inclusive. Siamo consapevoli che la politica è intrisa di confronti, di tempi e di attese necessarie; tuttavia crediamo che il vero successo si costruisca su una base solida di proposte concrete e visioni di lungo termine. Non è possibile immaginare una vittoria duratura senza un chiaro impegno verso lo sviluppo di idee che rispondano in modo efficace e diretto ai bisogni degli avellinesi.

Crediamo sia essenziale superare la logica dei soli posizionamenti e delle candidature, per concentrarsi sulle reali esigenze dei cittadini e sulle soluzioni concrete ai problemi che Avellino affronta.

Invitiamo tutti i cittadini, i membri della stampa, gli attori locali e tutti coloro che vogliono contribuire ad una Avellino migliore a partecipare a questa presentazione. Sarà l'occasione per dialogare, per conoscere da vicino i nostri progetti e per condividere insieme una visione rinnovata della politica, fondata sulle idee e sull'impegno per la comunità, con gli occhi al presente e lo sguardo al futuro.