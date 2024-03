Ad Avellino si inaugura l’Endopank per sensibilizzare sul tema dell’endometriosi Mercoledì 20 marzo alle ore 17:00, in via de Conciliis ad Avellino

Mercoledì 20 marzo alle ore 17:00, in via de Conciliis, il Comune di Avellino, in collaborazione con l’Associazione “La voce di una è la voce di tutte” inaugurerà una panchina di colore giallo nell’ambito del progetto nazionale “Sediamoci sul Giallo: Endopank”, per accendere un faro su una patologia cronica altamente invalidante che colpisce circa 3 milioni di persone in Italia

Sulla panchina, posizionata a ridosso della Scuola “F. Solimena”, è stata installata una targa dotata di Qr-Code che, una volta scansionato, mostrerà un video esplicativo sull’endometriosi realizzato per sensibilizzare i giovani e le loro famiglie per arrivare ad una diagnosi precoce per evitare danni invalidanti permanenti

Alla cerimonia parteciperanno il vicesindaco del Comune di Avellino, Laura Nargi, il presidente del Consiglio comunale, Ugo Maggio, il direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda ospedaliera “Moscati”, Cristofaro De Stefano, il Dirigente medico UOC Fisiopatologia della Riproduzione dell’Azienda ospedaliera “Moscati”, Mariacarmen Fasolino, il Direttore del Centro nazionale Endometriosi “Malzoni”, Mario Malzoni, e le referenti dell’associazione Annamaria Fruncillo e Paola D’Alelio