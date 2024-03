Elezioni Denso: l’Ugl Metalmeccanici è il secondo sindacato con il 25% dei voti L'annuncio del segretario provinciale di Avellino, Ettore Iacovacci

“L’Ugl metalmeccanici di Avellino si conferma sindacato di riferimento per i lavoratori della multinazionale di Pianodardine, azienda che opera nel settore Automotive per la produzione e assemblaggio di unità di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, moduli di raffreddamento motore con i suoi 862 dipendenti.

L’Ugl metalmeccanici elegge 2 Rsu e 1 Rls, Sabatino Ambrosone eletto Rsu e Rls e Vincenzo Moffa Rsu”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci.

“Un risultato per nulla scontato in questa tornata elettorale dove si sono presentate 5 liste delle organizzazioni sindacali con circa 50 candidati. Un ringraziamento a tutti i candidati che hanno dato un contributo importante per raggiungere questo risultato, alla commissione elettorale, ai scrutatori e soprattutto, alle lavoratrici e lavoratori che anche questa volta ci hanno sostenuto e dato fiducia. Inoltre – conclude Iacovacci - un in bocca al lupo per il lavoro che dovranno svolgere per i prossimi 3 anni a Moffa e Ambrosone”

Un ringraziamento giunge dal segretario nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e da tutta la Federazione Nazionale UglM per il risultato conseguito che conferma il trend positivo in tutta Italia della nostra rappresentanza. L’esito delle votazioni ha sancito che hanno ottenuto la rappresentanza: