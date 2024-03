Liliana, 96 anni di ritmica: Io sempre in palestra, lo sport è olio per le ossa Liliana Palumbo guida 3 corsi di ginnastica dolce per tre giorni a settimana: è elisir di lunga vita

Una vita per la ginnastica ritmica, per lo sport e i suoi valori. 96 anni di devozione totale e completa alla vita sportiva, al punto che ancora oggi Liliana Palumbo, 96 candeline da spegnere oggi 21 marzo 2024, non si ferma, e insegna ancora tre giorni a settimana, guidando tre affiati gruppi di persone.

Il Coni, le gare

Nata ad Avellino il 21 marzo del 1928 dal cavaliere Enrico Palumbo e la signora Teresa Scelza è stata delegata provinciale Coni, per la ginnastica ritmica ed ad Avellino si sono tenuti i primi campionati italiani. Ha partecipato alla sua prima gara a soli 12 anni ed a 20 anni, dopo essere stata contattata dalla Federazione Nazionale di Roma, si è allenata a Montecatini per dieci anni consecutivi, in un gruppo internazionale di ritmica artistica, con atlete tedesche e giapponesi. Nell’86 preparò le ginnaste che precedettero l’amichevole Italia-Germania e Bearzot si complimentò.

Non ha dubbi la regina della ginnastica artistica irpina: “La ginnastica è l’olio delle nostre ossa l’unico vero, autentico elisir di lunga e bella vita”. Tre lezioni al giorno per tre volte alla settimana alla Freedom 2. Nessuna assenza e sempre la stessa ammaliante grinta nell’impartire lezioni ed esercizi alle sue allieve, Liliana Palumbo oggi insegna ginnastica dolce. “È la mia vita, la mia gioia. Ringrazio le mie allieve che mi seguono puntuali e impeccabili. I benefici? Sono per mente e corpo, soprattutto se si è un po’ avanti negli anni”. Felicissima e sorridente Liliana non salta una lezione. “Affidabilità, puntualità e tenacia sono i tre ingredienti della vita di ogni sportivo che si rispetti”.

Non guido più l'auto , ma sono sempre puntuale

Da qualche anno la maestra Liliana non guida più l'auto, complici gli anni che passano. "Ma vengo accompagnata con puntualità in palestra - spiega -. Nei miei pensieri ci sono i lunghi anni di insegnamento a scuola. Sono stata un insegnante di educazione fisica appassionata. Oggi ripenso a tutte le mie care allieve e allievi. Penso all'Enrico Cocchia dove ho chiuso la mia carriera. Gli ultimi emozionanti 20 anni di lavoro nelle scuole irpine".

Dattoli: per lei lo sport missione di vita

Le sue allieve raccontano la sua energia e professionalità nell'insegnare ancora oggi Rosanna Dattoli spiega: per la nostra maestra Liliana lo sport una missione di vita. Ad ogni lezione è lei che ringrazia noi, perchè la seguiamo e ci spiega sempre che fare sport allunga e migliora la vita. Liliana ci affascina sempre con il suo sorriso e carica vitale. Si è dedicata completamente alla ginnastica fanciulla, presentava tornei fuori Avellino è stata presidente Nazionale della federazione ritmica. Attualmente tiene questi corsi di ginnastica dolce e sono davvero un toccasana per la salute. Liliana riesce nella sua ora di lezione a rimetterci tutte le articolazioni in movimento . La cosa caratteristica delle sue lezioni è l'abinare i movimenti ad immagini fiabesche frutto della sua fantasia. Quando dobbiamo, ad esempio, muovere la mano per agevolare il tunnel carpale ci dice: "ragazze sbattete le uova". Per articolazioni dita ?Ci dice di far finta di impastare la farina. Fare ginnastica con lei è un sollievo per l'anima . Siamo tutte over 65, arriviamo fino ad un'età di 85 anni e siamo tutte sempre sorridenti in sala con lei". Pioggia, temporali neve e caldo torrido non fermano Liliana, che quest'inverno precisa come sempre non è stata mai assente, approdando in palestra con il consueto outfit: tuta e smanicato, perchè spiega alle sue allieve: ho caldo e non voglio indossare cappotti pesanti".