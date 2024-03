Pellecchia: Ato e gestione rifiuti, si va verso la soluzione solo pubblica Confsal rivendica l'indicazione data da più di un anno

Ato e gestione rifiuti: si va verso la soluzione solo pubblica. Confsal rivendica l'indicazione data da più di un anno. Così il segretario provinciale Gennaro Pellecchia: "Ora tutti sul carro del vincitore. La memoria storica ci restituisce una vittoria che è solitaria e non frutto di alleanze e giochini".

Ci tiene a precisare altresí: "La gestione dei rifiuti non può essere mista. Come avevamo sentenziato all'inizio di questa battaglia". Lotta che nasce dal fiase, nato dalla scissione di alcuni lavoratori che non sentivano più la rappresentanza della triade. Dodici mesi dopo la confluenza in ConfSal.

Battaglia che ha visto la sigla sindacale affiancata dall'associazione metapolitica Primavera Meridionale: "È dunque opportuno - chiude Pellecchia - aprire ad una riflessione che rivendichi la rappresentanza di una sigla sindacale sempre più incisiva".