Refezione scolastica, Giacobbe: nessuna sospensione sul servizio reso dal Comune In relazione alle notizie relative alla sospensione di un'attività di ristorazione

In riferimento alle notizie di stampa apparse su alcuni organi di informazione locale e relative alla sospensione di un’attività di ristorazione che si occupa della gestione di alcune mense scolastiche anche nella città di Avellino, l’assessore all’Istruzione, Giuseppe Giacobbe, chiarisce:

«La vicenda non riguarda in alcun modo il servizio di refezione scolastica garantito dal Comune nelle scuole, dell’Infanzia e Primaria, della città di Avellino, né l’impresa “Ep Spa” che lo gestisce. Il servizio in questione, come testimoniato dai periodici controlli e dalla costante attività di vigilanza effettuate anche dal Comune, resta improntato alla massima qualità».