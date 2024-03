Vertenza IIA, c'è anche la cordata Gruppioni-Stirpe pronta a intervenire La sottosegretaria alle Imprese assicura la convocazione di un tavolo a breve

"Ci sono ancora delle trattative in corso, aspettiamo ancora qualche giorno e poi convocheremo il tavolo per illustrare quello che sta accadendo. Lì c'è stata una manifestazione d'interesse vincolante, però ci sono degli altri imprenditori che possono ancora essere interessati, per cui si sta trattando in questa fase".

Lo ha detto la sottosegretaria alle Imprese Fausta Bergamotto, rispondendo a una domanda sulla situazione di Industria italiana autobus. Sull'azienda con sedi a Flumeri (Avellino) e Bologna era previsto un tavolo nella seconda metà di marzo, che non è ancora stato calendarizzato. Si attendono gli sviluppi nelle trattative, con Leonardo che vuole cedere la sua quota (gli altri azionisti sono Invitalia e la turca Karsan).

Sul tavolo c'è un'offerta vincolante della casertana Seri Industrial della famiglia Civitillo, ma è fortemente interessata anche una cordata guidata dal patron di Sira Industrie Valerio Gruppioni e dal vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe, di cui fanno parte anche Maurizio Marchesini (a sua volta vicepresidente di Confindustria) e il lucano Nicola Benedetto. La prima offerta di questa cordata mancava di alcuni requisiti per essere vincolante, ma è in via di finalizzazione e la partita è ancora aperta. A breve sono attesi sviluppi perché Leonardo ha intenzione di uscire.