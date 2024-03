Elezione Alto Calore, Petracca: "Lenzi, l'uomo giusto. Bene coesione sindaci" L'analisi del consigliere regionale irpino del Partito democratico

“L’avvocato Antonello Lenzi, nuovo amministratore unico di Alto Calore Servizi, è la persona giusta per poter traghettare la società verso acque più tranquille. La scelta è ricaduta su di un galantuomo, dotato di tutte le caratteristiche professionali per poter fare bene in una situazione di oggettività complessità, situazione che è stata interpretata al meglio e perfettamente compresa dai soci che lo hanno ampiamente votato e sostenuto”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

“Un ringraziamento - aggiunge Petracca - va perciò ai sindaci, in particolare quelli del partito democratico, che hanno mostrato coesione ed un grande senso di responsabilità in una fase così delicata”.

“Ottantuno sindaci su 105 – così conclude il consigliere regionale - rappresentano una maggioranza ampia, quella di cui oggi l’Alto Calore ha bisogno per venir fuori dalle difficoltà a tutti note. Spiace che una parte abbondantemente minoritaria non abbia evidentemente compreso la criticità provando a mandare in pezzi il fronte che, devo dire graniticamente, si è creato intorno alla figura dell’avvocato Lenzi. Questa è l’ora della responsabilità istituzionale”.