Protesta agricoltori: Lo stato fa finta di ascoltare? Andremo avanti ad oltranza Il presidio di Valle Ufita resterà vivo in una nuova location a Flumeri

Non si ferma la protesta degli agricoltori in Irpinia con epicentro nella Valle dell'Ufita. Uniagri, unione italiana agricoltori annuncia la nascita del presidio Avellino Valle Ufita. Incontro ed inaugurazione domani, domenica 24 marzo alle ore 16.00 in contrada Santa Sofia a Flumeri poco distante dalle Delizie. Presentazione Uniagri, coordinamento nazionale, pianificazione protesta, iscrizioni soci.

Lo slogan: "Per difendere i nostri diritti. la terra deve essere coltivata, non distrutta." Uno slogan mai come in questo momento che si sposa a pieno anche con lo scempio che si vorrebbe realizzare nella Valle del Cervaro da parte di chi evidentemente non sa cosa vuol dire amare e difendere un territorio. Un vero e proprio sciacallaggio che come nel 2004 vedrà una grande lotta di popolo in quel fazzoletto di terra a confine tra Campania e Puglia.

Così il dinamico presidente dell’unione italiana agricoltori (Uniagri) Renzo Abbondandolo: "La lotta va avanti, non ci resta che continuare. Lo stato fa finta di ascoltare, ma noi andremo avanti ad oltranza. Abbiamo aderito al coordinamento nazionale e uno dei punti da rispettare è mantenere attivo il presidio. Resterà vivo nella nuova location e ci sarà la possibilità di ricevere le adesioni da tutti dall’agricoltore al consumatore."