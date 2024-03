Avellino, pressing sul Pd da parte di M5S e Sinistra: "Il tempo sta scadendo" Gubitosa avverte: possibil riflessi sull'alleanza per le regionali. E Montefusco (SI): fare presto

"Rispettiamo il travaglio tutto interno al Pd ma senza un'intesa sul nome si mina anche un eventuale dialogo del campo largo verso le regionali". E' caustico il vicepresidente 5 Stelle Michele Gubitosa parlando del caso Avellino. Nel centrosinistra non c'è ancora l'indicazione per il candidato sindaco. Gubitosa approva il nome di Gengaro "sarebbe un buon competitor da opporre a Festa ma è innanzitutto il Pd che deve trovare la quadra. Il sostegno dei 5 Stelle arriva un attimo dopo". Gubitosa non dà ultimatum ma è chiaro che dal tavolo di martedì dovrà uscire una indicazione chiara altri l'empasse avellinese rischia di trasferirsi anche sui tavoli napoletani. E chiede di far presto anche Sinistra Italiana il coordinatore provinciale Roberto Montefusco pretende un segnale chiaro dagli alleati.

"Il tempo delle scelte è arrivato - dice Montefusco nell'intervista a Otto Channel tv - occorre dare ad Avellino una alternativa e bisogna darla in tempi rapidi. Le ombre che si addensano sul comune sono inquietanti, non sarà la strada giudiziaria a restituire una speranza ma deve essere la politica. E il tempo sta scadendo".