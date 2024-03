Avellino, Federconsumatori: troppi disagi per i pendolari, l'Air intervenga La nota del presidente Casarano

La Federconsumatori di Avellino ha appreso con favore le dichiarazioni rilasciate dall’Amministratore Unico di

AIR CAMPANIA in merito ai grandi investimenti sia in termini di infrastrutture, sia in termini di ottimizzazione

del servizio. Purtroppo ancora una volta, si trova costretta a stigmatizzare il differente livello di attenzione

riservato al bacino Irpino.

E' quanto si legge nella nota a firma del presidente di Federconsumatori Avellino, Michele Fulvio Casarano.

In questo territorio, dove la gran parte dei pendolari utilizza principalmente il trasporto su gomma, devono affrontare quotidianamente tutte le problematiche legate a tale servizio. E’ un dato di fatto acclamato per noi di Federconsumatori Avellino che, non passi giorno, senza che uno di loro non ci evidenzi qualche disagio legato alla fruizione dei servizi forniti da AIR.

Nel complesso, la maggior parte dei comuni serviti lamenta la carenza di un servizio più frequente presentando dei lunghi vuoti durante l’arco dell’intera giornata tale da obbligare gli utenti ad utilizzare mezzi privati alternativi e ciò non è giusto per chi non possiede una propria vettura o chi non può farlo per motivi economici senza contare l’impatto socio-ambientale. Lo stesso servizio fornito agli studenti non risulta attento poiché è insufficiente dal lato dei posti disponibili sugli autobus nelle ore di punta.

E’ presente in un’azienda diventata leader del settore in Campania, completamente partecipata dalla Regione, la figura di una persona che nel suo organico si occupi di monitorare tutte queste cose? Se non c’è, è opportuno provvedere immediatamente ad una sua identificazione, ma se al contrario (come noi pensiamo)

la figura esiste allora andrebbe cambiata assolutamente, perché l’obbiettivo unico e primario delle aziende

del settore del Trasporto Pubblico è quello di dare il migliore servizio possibile.

Nei prossimi giorni questa associazione invierà una lettera anche al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per informarlo di questi episodi, della gestione delle fermate e dello stesso parco macchine, che in un primo momento aveva visto l’arrivo di nuove vetture e poi piano piano e ritornato a riproporre le vecchie vetture ‘’vintage di un tempo’’.

La Federconsumatori di Avellino reclama un miglioramento della qualità dei servizi, con nuovi mezzi, dotati di attrezzature all'avanguardia, e di avere maggiore attenzione verso l’utenza, in modo da garantire parimenti, più servizi, alti livelli di comfort, di sicurezza e di efficienza. La Regione ha investito svariati milioni nel settore del Trasporto Pubblico e L’AIR CAMPANIA ha il compito di dare un servizio omogeneo su tutta la Campania senza fare distinzioni.