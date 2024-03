Avellino, ci siamo: sabato apre il tunnel. Dopo anni finita l'eterna incompiuta Sabato il taglio del nastro del cantiere eterno, simbolo dell'attesa e speranza della città

Tunnel, ci siamo. Sabato inaugura l'eterna incompiuta del centro di Avellino. Completata da tempo, l'opera ha incassato ogni parere necessario e sabato è previsto l'atteso taglio del nastro. La data è di quelle storiche per la città: Sabato 30 marzo 2024 ci sarà il tanto atteso Tunnel di Avellino, che agevolerà la viabilità d'accesso al parcheggio esterno all'ex Mercatone, è finalmente in dirittura d'arrivo. In questo fine settimana ci sarà l'attesissima inaugurazione. Dopo lunghe attese e lavori incessanti, il progetto che mira a migliorare significativamente la mobilità urbana sta per diventare realtà. Dopo la riapertura di piazza Castello e altri interventi finiti, l'amministrazione Festa completa un'opera strategica per il comune capoluogo. Il tunnel, tanto atteso e auspicato dalla cittadinanza, promette di risolvere molti dei problemi di traffico che hanno afflitto la zona nei mesi e negli anni scorsi.