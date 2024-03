Gengaro sulle dimissioni di Festa: "Fatto traumatico per la comunità" Solo una vera classe dirigente, dorsanamente intesa, potrà rilanciare, le sorti del capoluogo

Sul caso interviene Antonio Gengaro. Ecco la sua nota: "Le dimissioni del sindaco sono sempre un fatto traumatico per una comunità. Nell'augurarmi che Gianluca Festa non abbia combinato guai, per lui e per la nostra città, credo che sia l'ora che la buonapoltica affronti la sfida del cambiamento e del futuro di Avellino.

Alla luce di tutte le criticità emerse nell'era Festa, è giunta l'ora che forze politiche serie si facciano carico della enorme questione morale che, purtroppo, incombe su Avellino.

Alla luce di ciò, solo una vera classe dirigente, dorsanamente intesa, potrà rilanciare, tra idealità e pragmatismo le sorti del capoluogo".