Federconsumatori Avellino: solidarietà incondizionata a Carlo Iannace La sua straordinaria professionalità, fuori da ogni schema di carattere economico

"Sono pervenute, presso la nostra associazione, molteplici perplessità da parte degli associati di Federconsumatori Avellino, riguardanti il futuro del primario della Breast Unit dell’Ospedale “Moscati” di Avellino.

Sono da mettere sicuramente fuori da ogni discussione la qualità e l’efficienza dell’operato che questa persona ha messo a disposizione delle tantissime donne della nostra provincia e non solo, visto il suo impegno e la sua dedizione sul territorio Avellinese e del beneventano grazie alla sua adesione alla Lilt del capoluogo sannita."

Lo scrive in una nota il presidente della Federconsumatori Avellino Michele Fulvio Casarano.

"La sua straordinaria professionalità, fuori da ogni schema di carattere economico, è certamente celebre tra le fila di chi ha purtroppo dovuto conoscere una delle malattie più brutte esistenti al mondo, come il tumore al seno. Proprio a proposito di questo motivo, sento di esprimere la mia piena solidarietà, insieme a quella dell’associazione, a Carlo Iannace, confidando in una soluzione che possa permettergli di esercitare ancora la sua vocazione, mettendola ancora a disposizione di quei malati oncologici che non possono permettersi le visite private a pagamento.

Non ci risulta difficile, pertanto, in quanto associazione consumatori e, quindi, in quanto comunità, appoggiare un medico che esercita la sua professione seguendo gli insegnamenti puri del giuramento d’Ippocrate, senza focalizzarsi dunque sul mero scopo di lucro."