Migliorare la viabilità lungo la statale 90 delle puglie: vertice in prefettura L'analisi del comandante della polizia municipale di Ariano Irpino Angelo Bruno

Vertice stamane in prefettura per i disagi riscontrati lungo la statale 90 delle puglie. Il prefetto Paola Spena ha voluto fare il punto sulla situazione critica del traffico lungo l'arteria, in modo particolare nel tratto urbano di Ariano Irpino, ma anche sul resto della viabilità, interessata dal transito di mezzi pesanti. Presenti i comandi della polizia municipale, polizia di stato, carabinieri, vigili del fuoco, anas, società autostrade.

"Il comune di Ariano - fa sapere il comandante della polizia municipale Angelo Bruno - ha fornito i dati necessari per un attento esame del tavolo, che ha concepito e previsto un piano di coordinamento per affrontare i disagi crescenti.