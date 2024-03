Avellino: Pasqua sicura sulle strade, focus in prefettura con forze dell'ordine Saranno eliminati i cantieri sulle principali arterie della provincia

Si è tenuto in Prefettura ad Avellino un focus sulle misure da mettere in campo su tutte le arterie principali che attraversano la provincia – compresa la tratta autostradale dell’A16 - in occasione dell’esodo per le Festività pasquali, durante le quali è previsto un aumento del traffico da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile.

A tal riguardo, gli Enti proprietari delle strade – invitati in tal senso della Prefettura - provvederanno a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e ad adottare ogni misura necessaria per minimizzare l’impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

Parimenti, tutte le altre componenti, ed in particolare Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri, metteranno in campo ogni sforzo utile per garantire nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti una vigilanza sull’intera viabilità autostradale ed extraurbana principale, intensificando la propria attività sia per garantire la massima fluidità del traffico che per un rapido intervento di ripristino delle condizioni di viabilità in caso di sinistro o di altre criticità per la circolazione.