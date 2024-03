L'ospedale di Ariano intitolato a Gennaro Bellizzi, il medico galantuomo Sempre in prima linea nella lotta al covid, ancora oggi nel cuore degli irpini

Sarà intitolato a Gennaro Bellizzi l'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. La notizia era stata diffusa negli scorsi mesi, ma lunedì 25 marzo è arrivata l'ufficialità dagli uffici dell'Asl di Avellino.

Con delibera n. 434 del 25 marzo 2024 il direttore generale dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha dato il via libera all’intitolazione del presidio ospedaliero di Ariano Irpino, già “Sant’Ottone Frangipane” a presidio ospedaliero di Ariano Irpino “Sant’Ottone Frangipane - Gennaro Bellizzi”.

Emozione in città per l'intitolazione

Un passaggio speciale per la comunità arianese, ufitana, irpina in generale che non ha mai dimenticato il dottore Bellizzi. Cardiologo e dirigente medico dell’Asl di Avellino in forze all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino nell'ottobre del 2021 aveva lasciato un vuoto enorme in tutta la comunità. Una tragica scomparsa che aveva gettato nello sconforto l'Irpinia intera.

Il 28 ottobre 2021, Gennaro Bellizzi, dirigente medico dell'Asl di Avelino dal 17/04/1990 e direttore Uoc cardiologia-Utic del polo ospedaliero di Ariano Irpino dal 01/09/2004, era venuto improvvisamente a mancare.

"Bellizzi si è distinto per la sua neutralità nelle cure, considerando l'ambiente ospedaliero come un luogo di assistenza sanitaria aperto a chiunque ne avesse li bisogno e senza alcun tipo di distinzione, considerato che:

Medico vero, sempre in prima linea nell'assistere i malati

“Ha rappresentato un punto di riferimento per l'intera comunità dell'Irpinia, e ciò per il suo grande senso del dovere, caratterizzato sia dal forte spirito di appartenenza e di servizio che dalle sue oggettive capacità organizzative a cui affiancava ineccepibili doti umane, raggiungendo li primato ni Campania nella gestione dell'Uoc cardiologia-Utic organizzando un sistema di telecardiologia, in sinergia con la Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino e l'Uoc di emergenza territoriale, ni riferimento al trattamento della sindrome coronarica Stemi sul luogo dell'evento attraverso trombolisi pre-ospedaliere e trasferimento immediato in emodinamica con rientro immediato nell'ospedale di Ariano Irpino a procedura avvenuta, questo modello è stato accolto, nel 2006, ni forma di progetto finanziato dalla Regione Campania con il nome "Diagnosi, trattamento precoce e trasporto assistito presso struttura specializzata del paziente con patologia cardiovascolari acute ai fini della riduzione della mortalità pre-ospedaliera". Si legge nella delibera dell'Asl .

Bellizzi, medico degli ultimim e dirigente galantuomo

"Di tale progetto, Bellizzi viene designato responsabile e grazie alla sua impronta vengono salvate, tutt'oggi, centinaia di vite in tutto il territorio; è stato, altresì, consigliere dell'Anmco e successivamente nominato vice-presidente regionale, è stato direttore di 4 corsi organizzati nel reparto di cardiologia-Utic del polo ospedaliero di Ariano Irpino, oltre ad avere partecipato come relatore a numerosi corsi, convegni e congressi nazionali ed internazionali;". Spiega la delibera.

Il suo nome nel cuore degli irpini

Bellizzi medico e uomo, dunque sarà sempre ricordato nel nome dell'ospedale, presidio di cura e speranza per la comunità ufitana e non solo. Bellizzi si è particolarmente distinto anche nella lotta al covid, rimanendo sempre in prima linea a combatte e aiutare i malati. Proprio Ariano fu dichiarata prima zona rossa in Campania . Una situazione di assoluta emergenza in cui il dottore Bellizzi non ha fatto mai mancare il suo lavoro.

La lotta al covid

"Preso atto, altresì, del suo incontestabile impegno in prima linea per l'Asl di Avellino, come medico e come uomo, anche nella fase emergenziale che ha caratterizzato quegli anni a seguito della diffusione del Covid-19, sin dalle prime ore, dimostrando una grande umanità ed uno spirito di sacrificio per il bene dell'intera collettività che, ancora oggi, lo ricorda con grande affetto tanto che, nel febbraio del 2022, il Comune di Ariano Irpino su richiesta protocollata dal giornalista Giovanni Vigoroso e fatta propria dall'intero consiglio comunale gli conferisce la cittadinanza onoraria.

Ritenuto necessario conferire un riconoscimento, da destinare alla memoria di Gennaro Bellizzi, mediante l'integrazione all'intitolazione del presidio ospedaliero di Ariano Irpino, già "Sant'Ottone Frangipane", in nome della gratuità, della qualità e dell'impegno per il benessere della sua collettività che lo stesso sistema sanitario nazionale riconosce come suoi principi fondanti”.