L'Irpinia non dimentica Gennaro Bellizzi: l'affetto di Villanova del Battista Una giornata della prevenzione nel segno del ricordo

Una giornata della prevenzione nel segno del ricordo in Irpinia, a Villanova del Battista. Un evento anche quest'anno partecipato e riuscito, con una dedica speciale al compianto medico Gennaro Bellizzi venuto a mancare all'affetto di tutti il 28 ottobre 2021. Una grave perdita per la sanità e l'Irpinia intera, a partire proprio dalle aree interne.

Ad organizzare nei minimi dettagli il terzo memorial Gino e Santo l'associazione culturale “A tempo perso” e la croce rossa italiana comitato di Ariano Irpino - Villanova del Battista.

Così Ernesto Iorizzo, biologo specialista in scienze della nutrizione, instancabile trascinatore di questa iniziativa

"Questa giornata è stata denominata con gli occhi del cuore, proprio perché la prevenzione è il cuore della vita, prevenzione che a causa del maledetto virus, nell’arco di questi ultimi anni è stata messa da

parte, per fronteggiare appunto l’emergenza pandemica.

"Colgo l’occasione per ringraziare i nostri operatori del bene, Un grazie sincero a tutti i medici

che anche quest'anno hanno dato disponibilità nel realizzare questa giornata speciale, in memoria di due nostri cari concittadini Gino Baviello e Santo Silano e con una dedica particolare a chi si è sempre prodigato per aiutare il prossimo, facendo del proprio lavoro una vera missione, avendo sempre una parola di supporto e un gesto gentile per tutti, Gennaro Bellizzi.

Non esiste modo migliore per ricordare queste persone se non aiutandone altre, mettendoci il cuore, sempre."

Omaggiata la loro disponibilità e gentilezza con un piccolo riconoscimento: Fiori per Lina e Fabiola, ringraziandole per la loro presenza. Ed ancora riconoscimenti ad Annamaria Bellizzi direttore del reparto medicina interna dell’ospedale Frangipane, Antonella Cavalli responsabile dell’ambulatorio di

ecografia internistica diagnostica ed interventistica dell’ospedale Frangipane, Patrizia Savino responsabile dell’ambulatorio di diabetologia dell’ospedale Frangipane, Carlo Iannace e Maria Luisa Di Cecilia della

Breast Unit del Moscati, Celestino Grande medico di medicina generale, Stefania Di Cicilia, medico chirurgo specialista in dermatologia e venereologia, Paolo Vitillo, dirigente medico specialista in cardiologia, Giovanni Zamarra, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia sportiva, Andrea Scauzillo, Pasquale Casale per le viste audiometriche

"Esprimiamo profonda gratitudine per la vostra disponibilità e sensibilità - ha continuato Iorizzo - ringraziamo per il sostegno l’officina Meccanica Futurauto di Raffaele Ciccone, La Margherita di Silano Carmen, Il Bar Chiosco, Gioielleria Rossetti, Bar Piazza Grande e Il Ristorante “Il Sogno”, sempre disponibili. Ringraziamo i dipendenti della comunità montana per aver pulito la piazza, il comune e Gino Pippo per averci fornito il gruppo elettrogeno, Pasqualino Iorizzo per aver dato in dotazione qualche gazebo. Ringraziamo il gruppo guardie ambientali, protezione civile e vigili antincendio per il supporto. Ringraziamo di cuore i volontari della croce rossa di Villanova (Pasqualino, Filomena, Michele, Sandra) la croce rossa, il gruppo di Ariano ma, consentitemi, di ringraziare anche il meraviglioso gruppo di giovani dell’associazione a tempo perso, persone che si prodigano mettendosi sempre a disposizione per realizzare qualcosa per il proprio paese, io faccio solo da portavoce di questa associazione ma, la colonna portante insieme all’amicizia che ci unisce, sono loro. Grazie ad Angelo Ciccone, Valentina Iorizzo, Katty Spagnolo e Rocco Iannarone, Stefano Cutillo, Valentino Ciccone, Chiara Iorizzo, Alex Moschella, Federica Roberto, Dario Raduazzo, Davide Raduazzo, Davide Ciccone, Giovanni Iorizzo, Simona Chillo, Antonio Ciccone, Giuseppe Ciccone, Michele Raduazzo, Loris Ciccone, Giovanni Raduazzo, Manuel Roberto. Inoltre ringraziamo Vanessa e Giovanni Raffa che anche senza far parte delle varie associazioni ci hanno aiutato. Concludo

Ricordando una frase toccante della dottoressa Bellizzi pronunciata ad Ariano in occasione della cittadinanza onoraria al fretello Gennaro: "Il diritto alla salute di tutti è il diritto alla dignità umana. Chiunque ha diritto alle cure giuste al momento giusto, indipendentemente dalla sua condizione economica, sociale, culturale e/o politica.. Soprattutto il Covid ce lo ha insegnato:“Nessuno si salva da solo".