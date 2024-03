Settimana Santa, venerdì santo e processione del Cristo morto ad Avellino Ecco il percorso e le strade in cui sfilerà il corteo sacro

Fede e tradizione, entra nel vivo la Settimana Santa ad Avellino, tra riti e procession.

Nella città di Avellino in prima linea la Diocesi che con la Parrocchia S. Maria Assunta guidata da Monsignor Vincenzo De Stefano, come da tradizione ha iniziato le celebrazioni nella Domenica della Palme con la benedizione dei rami d’ulivo durante le Sante Messe.

Celebrazioni liturgiche che si stanno susseguendo in questi giorni: questa sera,nel mercoledì Santo, alle ore 19:00 è attesa la Messa Crismale mentre domani, giovedì Santo, sempre alle 19:00 sarà celebrata la Messa in Coena Domini. A seguire alle ore 21.45, l’Adorazione all’Altare della Reposizione.

Attesissimi i riti del Venerdì Santo, onsueta Azione liturgica in Passione Domini celebrata dal Vescovo, Arturo Aiello a partire dalle ore 19:00, e seguire l’immancabile Processione del Cristo Morto e dell’Addolorata che sfilerà lungo le strade della città.Per l’occasione il Comando della Polizia Municipale ha già varato il piano traffico: dalle ore 19.00 del 29 marzo 2024 e fino al termine della processione e limitatamente al passaggio della stessa:

1. Il divieto di circolazione nelle seguenti arterie: piazza Duomo, via Duomo, via Del Gaizo, via Luigi Amabile, via Carlo Del Balzo, via Circumvallazione, via Guarini, via Testa,via S. Esposito, piazza Aldo Moro, via Cristoforo Colombo, via De Conciliis, corso Vittorio Emanuele, piazza Liberta`, via Nappi, piazza Amendola, via Duomo, piazza Duomo.

Tornando alla celeberazioni, nel Sabato Santo alle ore Ore 22.00 è attesa la Veglia Pasquale in Resurrectione Domini sino alle Messe in Resurrectione Domini della Domenica di Pasqua ( Ore 08.30 – 11.00 – 18.30).