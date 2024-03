Festa accompagna la Via Crucis: "Sempre tra la mia gente. Pasqua è speranza" Avellino, il rito sacro in città e l'emozione del sindaco dimissionario

"Tra la mia gente, come sempre, ho partecipato alla Via Crucis, un rito che si perpetua da 2mila anni e ci ricorda che Cristo si è fatto uomo per redimerci da ogni peccato". Così il sindaco Gianluca Festa racconta la sua partecipazione alla via Crucis di questa sera ad Avellino.

"Stazione dopo stazione, lungo tutto il percorso della croce, ho ritrovato la mia città in un momento di grandissima spiritualità. Oggi è stata una emozione intensa e diversa dal solito. L’empatia che ho registrato tra le donne e gli uomini di questa comunità hanno testimoniato il grande coinvolgomento emotivo con il quale la città ha vissuto stasera la passione di Cristo.

Questa è la Pasqua. La speranza, che si fa certezza, di una resurrezione dello spirito. E questo è il mio augurio per la città. Per la mia Avellino".