Avellino, sì a Gengaro candidato sindaco: il documento dei "Verdi-Europa Verde" La nota ufficiale: ora il campo largo superi la situazione di stallo

In vista del vertice finale di martedì prossimo nel campo largo continua a prendere quota la candidatura a sindaco di Antonio Gengaro. Il via libera all'ex vicesindaco dell'epoca Di Nunno arriva dalla federazione dei Verdi. In una nota ufficiale si legge che "Visto quanto si evince dal dibattito in merito alla candidatura a Sindaco del “Campo Largo” per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale della Città di Avellino, il Comitato provinciale e il Comitato cittadino della Federazione dei “Verdi-Europa Verde” al fine di contribuire fattivamente al superamento dell’impasse che sta caratterizzando il confronto tra le forze in campo, esprimono il loro pieno sostegno alla candidatura a Sindaco di Antonio Gengaro".

La nota porta la firma del coordinatore del Comitato della Città di Avellino dei “Verdi-Europa Verde” Paolo Vegliante e del coordinatore Provinciale di Avellino dei “Verdi-Europa Verde” Luigi Tuccia.