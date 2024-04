Caso di meningite a Solofra, 45enne trasferito al Cotugno Stop ad un evento scolaresco per precauzione. Il sindaco: cautela senza allarmismi

Caso di meningite a Solofra. Un uomo di 45 anni dirigente di un'azienda pubblica, è stato ricoverato al Moscati di Avellino e poi trasferito al Cotugno di Napoli. Accertata la positività al virus della meningite dai sanitari del plesso di Avellino, che hanno provveduto a predisporre il trasferimento a Napoli del 45enne.

Il sindaco: cautela senza allarmismi

"L'evento con le scolaresche, che era stato programmato presso la sala congressi del centro Asi per questa mattina è stato rinviato per precauzione - spiega il sindaco Nicola Moretti -. Ieri sera mi sono confrontato con il dott.Giuseppe Conte resp.della Prevenzione dell'Asl per eventuali provvedimenti sulla profilassi da adottare. Si raccomanda cautela, evitando inutili allarmismi".

La meningite è un’infiammazione delle membrane che circondano il cervello e il midollo spinale, causata da batteri, virus o altri agenti infettivi. È una malattia grave che può portare a gravi complicazioni, tra cui danni neurologici permanenti e persino la morte, se non trattata tempestivamente.

"Data la natura altamente contagiosa della meningite si consiglia ai residenti di Solofra di prestare particolare attenzione all’igiene personale, di evitare contatti stretti con persone affette da sintomi simili a quelli della meningite e di consultare immediatamente un medico in caso di sospetta esposizione al virus.". Conclude il sindaco.