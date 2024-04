BigMama torna nella sua San Michele di Serino e regala sogni e speranza ai bimbi Ieri visita a sorpresa della rapper nel suo paese. Poi la visita a scuola

"La nostra concittadina Marianna Bigmama Mammone, nonostante i notevoli impegni, dovuti al successo che sta avendo in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, è venuta a farci visita al Comune”. Così in un post di Antonio Delle Grazie, vice sindaco del comune di San Michele di Serino. “Insieme abbiamo fatto una sorpresa ai ragazzi della Scuola Primaria, che l’hanno accolta con sorpresa e tanto entusiasmo. Spunti di riflessione sul bullismo e il body shaming stamane, in un’attività a classi aperte. Testimonial d’eccezione una ex allieva della scuola, Marianna Mammone in arte BigMama, che ha raccontato la sua esperienza ed ha sensibilizzato gli alunni sul valore positivo dell’amicizia e dell’aiuto reciproco, nonché sull’importanza di credere fortemente nelle proprie capacità che insieme alla tenacia, l’impegno e il coraggio sono ingredienti indispensabili per realizzare i propri sogni”. Intanto, il Sindaco Michele Boccia annuncia il conferimento della Medaglia d’Oro da parte del Comune di San Michele di Serino all’artista. La consegna avverrà nel corso di un evento speciale che si terrà a maggio.