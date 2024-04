Giornata di studio per i tecnici irpini: il nuovo portale sismica "Proteggere le vite umane e preservare il patrimonio paesaggistico e culturale"

Si è tenuto nell'uditorium Polo Giovani in via Morelli e Silvati ad Avellino, l’evento formativo “Portale Sismica Regione Campania, modifiche operative dal 1° marzo 2024, deposito Rsu, certificato re e collaudo” organizzato dagli ordini professionali provinciali.

Sono interventuti: Eleonora Dionisio, vicepresidente dell’ordine degli Architetti, Giovanni Acerra, presidente dell’ordine degli ingegneri, Antonio Santosuosso, presidente del collegio dei geometri, Elisabetta Romano, dirigente del Genio Civile di Avellino e Andrea Nastri, dirigente del Genio Civile di Ariano Irpino.

Hanno relazionato Massimo Maggio, della società Paesit srl, gestore del Portale Sismica Alessia Iannillo, Rup del Genio Civile di Avellino, Pietro Alfonso Vitale, presidente della commissione sismica G.C.Avellino e Antonio Paolucci, responsabile Contenzioso Sismico G.C. Avellino.

"Con l’incontro di oggi - afferma Eleonora Dionisio vicepresidente dell’Ordine Architetti di Avellino - è stato importante sottolineare l’interazione tra le diverse figure che concorrono, in campo progettuale, a dare la migliore risposta alla prevenzione del rischio sismico. Come rappresentanti dell'Ordine degli Architetti della provincia di Avellino, abbiamo il dovere di garantire che le nostre progettazioni e il costruito rispondano agli standard di sicurezza sismica più elevati.

In collaborazione con il Genio Civile, possiamo accedere a risorse e strumenti tecnici avanzati per poter valutare la vulnerabilità sismica delle nostre opere, migliorando così la resilienza del nostro tessuto urbano e architettonico. Ci auguriamo che in futuro si potenzi ancora di più l’impegno nello sfruttare in modo completo la collaborazione tra il Genio Civile e gli Ordini professionali, ciascuno per le proprie competenze e risorse, al fine non solo di proteggere vite umane ma anche di preservare il nostro patrimonio paesaggistico e culturale."