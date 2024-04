Freddo anomalo in Irpinia, si possono riaccendere i termosifoni: ecco perché Ad autorizzare la proroga dell'accensione è la sub commissaria con funzioni vicarie del Comune

Considerando il perdurare di temperature minime inferiori alla media stagionale, ad Avellino si possono riaccendere gli impianti di riscaldamento. I termosifoni potranno essere rimessi in funzione da oggi al 24 aprile, tanto negli edifici pubblici quanto in quelli privati, per un massimo di sei ore al giorno.

Ad autorizzare la proroga dell'accensione è la sub commissaria con funzioni vicarie del Comune Rosanna Gamerra che ha firmato una specifica ordinanza